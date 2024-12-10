США озвучили, який майбутній уряд Сирії вони підтримають

Адміністрація Байдена заявила у вівторок, що визнає і підтримає новий уряд Сирії, який відмовиться від тероризму, знищить запаси хімічної зброї і захистить права меншин і жінок.

Про це йдеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкен, оприлюдненій 10 грудня, пише "Європейська правда".

Держсекретар зазначив, що США підтверджують свою повну підтримку політичного перехідного процесу у Сирії, який має призвести до надійного, інклюзивного та несектантського правління.

"Перехідний процес і новий уряд повинні також дотримуватися чітких зобов'язань щодо повного дотримання прав меншин, сприяти надходженню гуманітарної допомоги всім, хто її потребує, не допустити використання Сирії як бази для тероризму або загрози для її сусідів, а також забезпечити безпеку і безпечне знищення будь-яких запасів хімічної та біологічної зброї", – заявив Блінкен.

Реклама:

Він наголосив, що майбутнє Сирії вирішуватиме сирійський народ, а всі країни повинні взяти на себе зобов'язання підтримувати інклюзивний і прозорий процес і утримуватися від зовнішнього втручання.

"Сполучені Штати визнають і повністю підтримають майбутній сирійський уряд, який стане результатом цього процесу. Ми готові надати всю необхідну підтримку всім різноманітним сирійським громадам та організаціям", – зауважив Блінкен.

За даними ЗМІ, США наразі не розглядають можливості зняття санкцій проти Сирії, а також не планують змінювати свою позицію невтручання у ситуацію після падіння режиму Асада.

Нагадаємо, ситуація в Сирії після повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Також ситуацію в Сирії також обговорюватимуть лідери країн G7 на віртуальному саміті 13 грудня.