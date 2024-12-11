У ЄС підтримали відмову в притулку мігрантам, яких РФ і Білорусь використовують для тиску

Європейська комісія визнала допустимими певні обмеження прав мігрантів, яких Росія та Білорусь використовують у межах свого міграційного тиску на держави-члени ЄС.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії від 11 грудня, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС схвалив повідомлення на підтримку держав-членів у протидії "гібридним загрозам, пов'язаним з використанням міграції Росією та Білоруссю як зброї".

У повідомленні Єврокомісія також встановлює рамки для дій, які держави-члени можуть вживати для протидії використанню Росією і Білоруссю принципів і цінностей ЄС.

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Там наголошують, що Москва та Мінськ "використовують людей у своїх ворожих діях, нехтуючи їхньою вразливістю", для підриву єдності ЄС і загрози безпеці та цілісності Шенгенської зони та безпеки обʼєднання в цілому.

З огляду це держави-члени можуть "у виняткових випадках і за суворих умов" виходити за межі законодавства ЄС у питаннях права на притулок та пов'язаних з ним гарантій, додали в Єврокомісії.

Водночас наголошується, що такі заходи "повинні бути пропорційними, обмежуватися тим, що є суворо необхідним у чітко визначених випадках, і мати тимчасовий характер".

Зазначимо, що новий підхід ЄС помітно відрізняється від попередньої позиції та фактично відображає практику, яку держави-члени на кордоні з Росією та Білоруссю вже здійснювали або мають намір запровадити.

Польща у жовтні ухвалила нову стратегію протидії нелегальній міграції, яка передбачає обмеження права на притулок для мігрантів.

У ЄС паралельно повідомили про виділення шести європейським державам, які межують з Росією та Білоруссю, 170 мільйонів євро фінансової підтримки для їх зусиль із захисту кордонів.