Польща захистить найбільші телеканали від можливої купівлі Росією

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував ухвалення директиви, яка має захистити найбільші телеканали країни від можливого придбання ворожими іноземними державами чи субʼєктами впливу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Туск у середу, 11 грудня, повідомив, що найпопулярніший польський телеканал TVN, що належить американській групі Warner Bros. Discovery, і приватний телеканал Polsat будуть додані до списку захищених підприємств.

Підприємства, що перебувають у такому переліку, можуть бути продані лише з дозволу уряду Польщі, що обмежує можливість їхнього потрапляння під вплив іноземних держав.

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"TVN і Polsat будуть внесені до реєстру стратегічних фірм, які перебувають під захистом від ворожого поглинання або такого, що вважається небезпечним з погляду інтересів польської держави", – анонсував польський премʼєр.

Він пояснив цей крок прагненням захистити Європейський Союз від втручання у виборчі процеси або спроб захоплення чи втручання в роботу наших ЗМІ.

Про рішення уряду Польщі стало відомо на тлі чуток про продаж TVN і Polsat.

За інформацією ЗМІ, на TVN – найбільший польський телеканал – претендують особи, повʼязані з правою партією "Право і справедливість", а також власник провладного угорського телеканалу TV2 Йожеф Віда.

А в Polsat нині точиться боротьба за контроль у сім'ї його власника Зигмунта Соложа.

Нагадаємо, що в Румунії Конституційний суд анулював результати першого туру президентських виборів, де лідирував антизахідний кандидат Келін Джорджеску, через докази втручання та маніпуляції з боку Росії.

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