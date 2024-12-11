Польша защитит крупнейшие телеканалы от возможной покупки Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал принятие директивы, которая должна защитить крупнейшие телеканалы страны от возможного приобретения враждебными иностранными государствами или субъектами влияния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Туск в среду, 11 декабря, сообщил, что самый популярный польский телеканал TVN, принадлежащий американской группе Warner Bros. Discovery, и частный телеканал Polsat будут добавлены в список защищенных предприятий.

Предприятия, находящиеся в таком перечне, могут быть проданы только с разрешения правительства Польши, что ограничивает возможность их попадания под влияние иностранных государств.

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"TVN и Polsat будут внесены в реестр стратегических фирм, которые находятся под защитой от враждебного поглощения или такого, которое считается опасным с точки зрения интересов польского государства", – анонсировал польский премьер.

Он объяснил этот шаг стремлением защитить Европейский Союз от вмешательства в избирательные процессы или попыток захвата или вмешательства в работу наших СМИ.

О решении правительства Польши стало известно на фоне слухов о продаже TVN и Polsat.

По информации СМИ, на TVN – крупнейший польский телеканал – претендуют лица, связанные с правой партией "Право и справедливость", а также владелец провластного венгерского телеканала TV2 Йожеф Вида.

А в Polsat сейчас идет борьба за контроль в семье его владельца Зигмунта Соложа.

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