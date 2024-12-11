Більшість французів підтримує призначення позапартійного премʼєра

У Франції, де нещодавно відправили у відставку уряд Мішеля Барньє, більшість громадян вважає, що наступним премʼєр-міністром має стати людина, яка не входить до жодної політичної партії.

Таким є результат опитування інституту Elabe для телеканалу BFMTV, пише "Європейська правда".

Більшість опитаних французів (41%) віддали б перевагу главі уряду, який походить не від політичної партії, а від громадянського суспільства або ділового світу.

Решта респондентів виступають за премʼєр-міністра від лівих партій (23%), ультраправого "Національного об'єднання" (17%) або правих сил (12%).

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Прем'єр-міністр з оточення президента Емманюеля Макрона влаштував би лише 6% опитаних французів.

Бажання бачити прем'єр-міністром позаполітичну фігуру поділяють переважно респонденти, які не декларують жодних партійних уподобань (69%), а також ті, хто вважає себе близьким до блоку "макроністів" (40%).

Президент Емманюель Макрон пообіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

Це сталось після того, як уряд меншості Барньє відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий строк у 91 день.

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