Большинство французов поддерживает назначение беспартийного премьера

Во Франции, где недавно отправили в отставку правительство Мишеля Барнье, большинство граждан считает, что следующим премьер-министром должен стать человек, который не входит ни в одну политическую партию.

Таков результат опроса института Elabe для телеканала BFMTV, пишет "Европейская правда".

Большинство опрошенных французов (41%) отдали бы предпочтение главе правительства, который происходит не от политической партии, а от гражданского общества или делового мира.

Остальные респонденты выступают за премьер-министра от левых партий (23%), ультраправого "Национального объединения" (17%) или правых сил (12%).

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Премьер-министр из окружения президента Эмманюэля Макрона устроил бы лишь 6% опрошенных французов.

Желание видеть премьер-министром внеполитическую фигуру разделяют преимущественно респонденты, которые не декларируют никаких партийных предпочтений (69%), а также те, кто считает себя близким к блоку "макронистов" (40%).

Президент Эмманюэль Макрон пообещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

Это произошло после того, как правительство меньшинства Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

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