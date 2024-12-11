Зеленський: Запрошення України в НАТО – чіткий сигнал Путіну

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого запрошення України в НАТО, підкресливши, що в Києві розуміють неможливість швидкого вступу держави в Альянс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав в інтервʼю американському телеканалу CBN.

Зеленський вказав, що для України єдиною дієвою моделлю забезпечення безпеки є членство в НАТО.

"Запрошення в НАТО – це перший крок. Це ще не НАТО, але це добра воля. І що важливо, це завжди чесні відносини. Це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО", – пояснив президент.

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"І це важливо зробити і це перший крок, який, до речі, дає чіткий сигнал Путіну або будь-якому агресору майбутньому, що Україна буде членом НАТО", – додав він.

Глава держави підкреслив: Україна розуміє, що її не візьмуть в Альянс під час війни, й сам Київ не хоче втягувати військових НАТО у цю війну. Водночас він наполягає, що саме шлях до Альянсу дозволить "реально закінчити війну".

"Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах. Про це навіть нема що говорити, тому що це є наша конституція, міжнародне право, не можна його порушувати", – зазначив Зеленський.

"А ось дії Альянсу можуть бути поступово (поширені. – Ред.) на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім – з майбутнім розширенням", – додав він.

Зазначимо, що станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так, як свого часу це відбулося для розділеної Німеччини.

Неофіційно повідомляли, що таку ідею обговорюють на Заході вже тривалий час у дискусіях про можливі формати завершення поточної фази війни і запобіжники від поновлення російської агресії.