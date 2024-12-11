Президент Владимир Зеленский отметил важность скорейшего приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что в Киеве понимают невозможность быстрого вступления государства в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CBN.

Зеленский указал, что для Украины единственной действенной моделью обеспечения безопасности является членство в НАТО.

"Приглашение в НАТО – это первый шаг. Это еще не НАТО, но это добрая воля. И что важно, это всегда честные отношения. Это честный ответ, будет ли Украина в будущем в НАТО", – пояснил президент.

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"И это важно сделать и это первый шаг, который, кстати, дает четкий сигнал Путину или любому агрессору будущем, что Украина будет членом НАТО", – добавил он.

Глава государства подчеркнул: Украина понимает, что ее не возьмут в Альянс во время войны, и сам Киев не хочет втягивать военных НАТО в эту войну. В то же время он настаивает, что именно путь в Альянс позволит "реально закончить войну".

"Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах. Об этом даже нечего говорить, потому что это наша конституция, международное право, нельзя его нарушать", – отметил Зеленский.

"А вот действия Альянса могут быть постепенно (распространены. – Ред.) на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а потом – с будущим расширением", – добавил он.

Отметим, что по состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, так, как в свое время это произошло для разделенной Германии.

Неофициально сообщалось, что такую идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и предохранители от возобновления российской агрессии.