Президент Литви завершив тривале формування нового уряду
Президент Литви Гітанас Науседа в середу призначив міністрів юстиції та довкілля, завершивши таким чином тривале формування уряду соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Новим міністром юстиції стане юрист Рімантас Мокус, а міністерство з питань довкілля очолить Повілас Подерскіс, колишній директор адміністрації Вільнюського міського муніципалітету.
Решта 12 міністрів президент призначив минулого тижня.
Тоді він відхилив кандидатури міністрів юстиції та навколишнього середовища, заявивши, що кандидати не змогли окреслити пріоритети головування Литви в ЄС у 2027 році.
Новий кабінет міністрів буде приведений до присяги в четвер після того, як парламент схвалить нову програму уряду.
Міністерство закордонних справ в уряді Палуцкаса очолить Кястутіс Будрис, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.
Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.
3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.
Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.