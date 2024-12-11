Президент Литви завершив тривале формування нового уряду

Президент Литви Гітанас Науседа в середу призначив міністрів юстиції та довкілля, завершивши таким чином тривале формування уряду соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Новим міністром юстиції стане юрист Рімантас Мокус, а міністерство з питань довкілля очолить Повілас Подерскіс, колишній директор адміністрації Вільнюського міського муніципалітету.

Решта 12 міністрів президент призначив минулого тижня.

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Тоді він відхилив кандидатури міністрів юстиції та навколишнього середовища, заявивши, що кандидати не змогли окреслити пріоритети головування Литви в ЄС у 2027 році.

Новий кабінет міністрів буде приведений до присяги в четвер після того, як парламент схвалить нову програму уряду.

Міністерство закордонних справ в уряді Палуцкаса очолить Кястутіс Будрис, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.