Парламент Естонії затвердив податок на безпеку

Естонський парламент (Рійгікогу) у четвер ухвалив ініційований урядом законопроєкт про податок на безпеку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За ухвалення закону проголосували 53 депутати, проти – 27.

Документ передбачає, що в Естонії до кінця 2028 року запроваджують податок на безпеку з метою отримання додаткових податкових доходів для підвищення обороноздатності країни.

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Податок складається з трьох частин: підвищення податку з обороту на два відсоткові пункти (з 1 липня 2025 року), підвищення прибуткового податку з фізичних осіб на два відсоткові пункти і запровадження податку на прибуток підприємств у розмірі двох відсотків.

За оцінкою міністерства фінансів, додаткові доходи бюджету завдяки цьому закону становитимуть 113 мільйони євро 2025 року, 751 мільйон євро 2026 року, 784 мільйони євро 2027 року і 822 мільйни євро 2028 року.

Цільове призначення та розподіл цих коштів буде уточнено в держбюджеті 2025 року та державній бюджетній стратегії на 2025-2028 роки.

Нагадаємо, влітку литовський Сейм проголосував за підвищення податків з метою збільшення витрат на оборону до 3% від ВВП у наступному році.

Тоді ж президент Польщі Анджей Дуда казав про наміри просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник оборонних витрат країн НАТО до 3% ВВП.