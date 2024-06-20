Литва підвищує податки, щоб збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП

Сейм Литви у четвер проголосував за підвищення податків з метою збільшення витрат на оборону до 3% від ВВП у наступному році.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Литва має намір закупити танки і додаткові системи протиповітряної оборони, а також прийняти німецьку бригаду.

З цією метою Сейм проголосував за підвищення ставки податку на прибуток підприємств та акцизів на алкоголь, сигарети і паливо.

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Литовські законодавці також продовжили до 2025 року дію податку на непередбачувані доходи банківської системи від чистого процентного доходу.

Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте сказав, що парламентське голосування стало "чітким сигналом" про політичну волю до подальшого збільшення оборонних витрат.

"Це найкраща інвестиція в мир", – сказала вона журналістам.

Литва вже є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оброну в НАТО. Її поточний оборонний бюджет вже становить 2,75 відсотка від ВВП.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.