У Франції бачать зацікавленість бізнесу у відновленні критичної інфраструктури України

Спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що бізнес країни демонструє високу зацікавленість у реалізації проєктів з відновлення критичної інфраструктури України.

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

За його словами, це підтверджується масштабною кількістю заявок на участь у проєктах.

"За кілька тижнів ми отримали запитів майже на 800 млн євро. Це свідчить про те, що французькі компанії дуже зацікавлені у підтримці України, зокрема тому, що Україна є країною можливостей", – розповів він.

Ельброн зазначив, що вже затверджено 19 інфраструктурних проєктів на суму 200 млн євро, реалізацію яких забезпечать 17 французьких компаній.

За його словами, ці проєкти також "створюють робочі місця у семи регіонах Франції", що на його переконання, дуже важливо для підтримки України французьким суспільством.

Він пояснив це тим, що коли люди бачать, що завдяки цим проєктам також створюються робочі місця на французьких заводах – це сприяє збільшенню підтримки України у подальшому.

Також Ельброн зазначив, що у межах розширення допомоги Франція виділяє 450 млн євро на фінансування українських муніципалітетів протягом 2025–2027 років.

Ці кошти надаються через Національне агентство розвитку Франції, яке вже відкрило офіс в Україні.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Вже 27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.