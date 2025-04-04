У Франції вилучили 800 кг кокаїну та вперше ліквідували мережу морської контрабанди

У Франції вперше викрили мережу доставки кокаїну через скидання згортків із наркотиками у відкритому морі, звідки їх підбирають малі рибальські човни.

Про це пише Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як зазначається, прокуратура французького міста Ренн повідомила, що у п’ятницю, 4 квітня, було викрито мережу з імпорту кокаїну морським шляхом.

За словами прокурора, метод "дроп-оф" передбачає скидання пакетів із наркотиками у відкритому морі, після чого їх підбирають невеликі риболовецькі човни. Така схема, за його словами, є "характерною для найвправніших організованих злочинних угруповань".

Під час операції, до якої було залучено близько сотні поліцейських, "800 кг кокаїну було виявлено на борту судна" – вантажного корабля, який вийшов із Бразилії та прямував до Амстердама. Корабель було перенаправлено до порту Дюнкерк, а весь екіпаж, що складався із 22 моряків філіппінського походження було затримано.

Паралельно було заарештовано вісім людей – шістьох чоловіків, серед яких троє рибалок, та двох жінок – у містах Танкервіль, Гавр та Уїстреам.

"Деякі мають судимості за порушення рибальських правил, інші – за пограбування з обтяжуючими обставинами, насильство або торгівлю наркотиками", – розповів прокурор та наголосив, що розслідування, яке призвело до цієї операції тривало 18 місяців.

Зазначається, що допити підозрюваних тривають під контролем судової поліції.

"Ця виняткова операція – перша у Франції за характером виявленої схеми та безпрецедентна за масштабом залучення всіх підрозділів внутрішньої безпеки країни. Вона дозволила вперше довести факт масового імпорту кокаїну методом дроп-оф, який до цього призводив лише до масових викидів "загублених" наркотиків на узбережжя", – додав він.

Як інформували, у Франції заявили про значне зростання у 2024 році обсягів вилучених наркотичних речовин, обсяги виявленого кокаїну виявились на 130% більшими, ніж у 2023 році.

У березні біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.