Сибига на фоне новой ракетной атаки РФ призвал ускорить поиски дополнительной ПВО для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой по энергетической инфраструктуре напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter) утром 13 декабря.

Сибига сообщил, что по Украине снова летят российские ракеты и целью для большинства являются объекты энергосистемы.

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems.

Реклама: