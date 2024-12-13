Макрон – за крок від призначення прем’єра та проводить зустріч з ймовірним кандидатом
Президент Франції Емманюель Макрон проводить зустріч з Франсуа Байру, якого називають дуже ймовірним кандидатом на посаду прем’єра, офіційне оголошення імені нового очільника уряду очікують до кінця ранку.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Приблизно з 8:30 за Парижем Франсуа Байру, лідер "Демократичного руху" MoDem, приїхав на зустріч до Єлисейського палацу, відтоді вона триває.
Відомо, що перед тим він мав телефонну розмову з Макроном ввечері 12 грудня.
Джерела ЗМІ кажуть, що оголошення імені нового прем’єра планують під кінець ранку, а міністрів уряду, який складе повноваження, вже запросили їхати у Матіньйонський палац.
Спочатку очікувалось, що нового главу французького уряду оголосять у четвер, 12 грудня, заради чого Макрон скоротив візит до Польщі.
Як відомо, у Франції тривають пошуки нового прем'єр-міністра після того, як уряд меншості Мішеля Барньє зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.
ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.
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