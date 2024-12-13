Макрон – в шаге от назначения премьера и проводит встречу с вероятным кандидатом

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит встречу с Франсуа Байру, которого называют очень вероятным кандидатом на должность премьера, официальное объявление имени нового главы правительства ожидают до конца утра.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Примерно с 8:30 по местному времени Франсуа Байру, лидер "Демократического движения" MoDem, приехал на встречу в Елисейский дворец, с тех пор она продолжается.

Известно, что перед тем он имел телефонный разговор с Макроном вечером 12 декабря.

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Источники СМИ говорят, что объявление имени нового премьера планируют к концу утра, а министров правительства, которое сложит полномочия, уже пригласили ехать в Матиньонский дворец.

Сначала ожидалось, что нового главу французского правительства объявят в четверг, 12 декабря, ради чего Макрон сократил визит в Польшу.

Как известно, во Франции продолжаются поиски нового премьер-министра после того, как правительство меньшинства Мишеля Барнье усилиями крайне правых и крайне левых отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Неофициально сообщали, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на пост премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казньов.

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