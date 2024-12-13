Єрмак розповів про зустіч з командою Трампа у США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про деталі свого візиту до США та зустрічі із командою новообраного американського президента Дональда Трампа.

Про це він розповів у інтерв’ю Суспільному, передає "Європейська правда".

Як відомо, на початку грудня Єрмак перебував із візитом у США, де зустрівся із командою Трампа.

Багато ЗМІ писали, що на зустрічі мав бути присутній новий посланець Трампа в Україні Кіт Келлог, та Єрмак спростував цю інформацію.

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"Я знайомий з Кітом Келлогом ще до його призначення. Я з ним зустрічався під час своїх декількох попередніх поїздок до Сполучених Штатів. Цього разу ми з ним розминулися", – зазначив він.

Єрмак зазначив, що Келлог мав бути на зустрічі з майбутнім радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцом, та коли керівник Офісу президента прилетів з Флориди – посланець Трампа полетів до Флориди.

"І саме тому цього разу ми з ним не зустрічались", – зауважив він.

Також керівник Офісу президента зазначив, що з великою повагою ставиться до обранця Трампа.

"І я вважаю, що це дуже гарний вибір і я сподіваюсь на нашу плідну співпрацю. Цього разу моя зустріч була без нього, але ми залишаємось на контакті", – додав він.

Як відомо, Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц зустрілися у Вашингтоні 4 грудня.

"Українська правда" із посиланням на власні джерела зазначала, що Єрмак зустрівся також із майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзан Вайлз.

Зазначимо, президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, схвалив ще один пакет військової допомоги Україні.