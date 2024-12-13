Ермак рассказал о встрече с командой Трампа в США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о деталях своего визита в США и встречи с командой новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному, передает "Европейская правда".

Как известно, в начале декабря Ермак находился с визитом в США, где встретился с командой Трампа.

Многие СМИ писали, что на встрече должен был присутствовать новый посланник Трампа в Украине Кит Келлог, но Ермак опроверг эту информацию.

Реклама:

"Я знаком с Китом Келлогом еще до его назначения. Я с ним встречался во время своих нескольких предыдущих поездок в Соединенные Штаты. На этот раз мы с ним разминулись", – отметил он.

Ермак отметил, что Келлог должен был быть на встрече с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом, и когда руководитель Офиса президента прилетел из Флориды – посланник Трампа улетел во Флориду.

"И именно поэтому на этот раз мы с ним не встречались", – отметил он.

Также руководитель Офиса президента отметил, что с большим уважением относится к избраннику Трампа.

"И я считаю, что это очень хороший выбор и я надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. На этот раз моя встреча была без него, но мы остаемся на контакте", – добавил он.

Как известно, Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и будущий советник по национальной безопасности Майк Волтц встретились в Вашингтоне 4 декабря.

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники отмечала, что Ермак встретился также с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз.

Отметим, президент США Джо Байден в четверг, 12 декабря, одобрил еще один пакет военной помощи Украине.