В ОБСЄ закликали владу Грузії припинити переслідування протестувальників

Три країни з попереднього, теперішнього та майбутнього головування ОБСЄ звернулися до влади Грузії у зв’язку із ситуацією довкола протестів за європейське майбутнє країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звернення опублікували країни так званої "трійки" ОБСЄ (попереднього, чинного та майбутнього головування) – Північна Македонія, Мальта і Фінляндія.

Країни засудили жорстку реакцію грузинської влади на мирні протести грузинських громадян та опозиції, які виступають проти зміни курсу країни.

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"Закликаємо владу Грузії негайно припинити застосування репресивних тактик і залякування, включно зі свавільними затриманнями і фізичним застосуванням сили. Закликаємо грузинську владу гарантувати свободу зібрання і вираження поглядів… Ухвалені закони, що порушують ці зобов’язання, мають бути відкликані", – йдеться у заяві.

Також вони закликають забезпечити розслідування усіх заявлених випадків переслідування та порушень на виборах.

"Закликаємо владу Грузії дотримуватися прав людини, демократії і верховенства права відповідно до наших спільних принципів і зобов’язань ОБСЄ, що визначені у Гельсінському заключному акті і Паризькій хартії. Закликаємо грузинську владу користуватися інструментами та експертизою, яку можуть запропонувати ОБСЄ та її інституції. "Трійка" готова посприяти будь-яким взаємодіям з цією метою", – зазначають три країни.

Нагадаємо, тема Грузії і можливі обмеження проти представників партії влади буде обговорюватися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 грудня.

Більше десятка представників громадських організацій просять дати їм слово на цій зустрічі та закликали покарати санкціями топпосадовців "Грузинської мрії".

За даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців будуть радше символічними. Крім того, Угорщина погрожувала блокувати можливі європейські санкції проти грузинських посадовців.

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