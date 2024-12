Представники громадянського суспільства Грузії просять слова на зустрічі глав МЗС Євросоюзу

Представники низки громадських організацій у Грузії звернулися листом до головної дипломатки ЄС Каї Каллас із низкою закликів стосовно політичної кризи в країні, а також попросили можливості особисто донести свою позицію на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", копію листа опублікував редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Лист підписаний 16 представниками різних грузинських громадських організацій, переважно аналітичних центрів. Підписанти наголошують, що останні події у Грузії є свідченням радикального відступу влади від демократичних норм і європейського шляху..

letter from 🇬🇪 civil society reps to 🇪🇺 foreign policy chief Kallas asking her to allow them to address the EU foreign affairs council in Brussels on 16 Dec + impose sanctions, suspend visa lib for diplomatic passport & ask to re-run the Oct elections pic.twitter.com/MYEMhBwM8l

