Представники громадянського суспільства Грузії просять слова на зустрічі глав МЗС Євросоюзу

Представники низки громадських організацій у Грузії звернулися листом до головної дипломатки ЄС Каї Каллас із низкою закликів стосовно політичної кризи в країні, а також попросили можливості особисто донести свою позицію на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", копію листа опублікував редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Лист підписаний 16 представниками різних грузинських громадських організацій, переважно аналітичних центрів. Підписанти наголошують, що останні події у Грузії є свідченням радикального відступу влади від демократичних норм і європейського шляху..

letter from 🇬🇪 civil society reps to 🇪🇺 foreign policy chief Kallas asking her to allow them to address the EU foreign affairs council in Brussels on 16 Dec + impose sanctions, suspend visa lib for diplomatic passport & ask to re-run the Oct elections pic.twitter.com/MYEMhBwM8l Реклама: December 13, 2024

"Ми прагнемо привернути увагу до цих подій перед засіданням Ради із закордонних справ 16 грудня і були би вдячні за можливість напряму звернутися до Ради із закордонних справ, щоб детальніше розповісти, з чим зараз зіткнувся грузинський народ", – пишуть вони.

Підписанти закликають Євросоюз не визнавати легітимним "уряд Бідзіни Іванішвілі" (офіційно прем’єром є Іраклій Кобахідзе), сформований владою після виборів, які у суспільстві вважають сфальсифікованими; накласти санкції на топпосадовців "Грузинської мрії" включно з Іванішвілі та силовиків, прокурорів і суддів, які допомагають партії консолідувати владу і переслідувати опонентів; відкликати візи у власників дипломатичних паспортів, виданих керівництву "Мрії", та висловити підтримку громадянському суспільству і незалежним ЗМІ у Грузії.

Нагадаємо, тема Грузії і можливі обмеження проти представників партії влади буде обговорюватися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 грудня.

За даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців будуть радше символічними. Крім того, Угорщина погрожує заблокувати можливі європейські санкції проти грузинських посадовців.

Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Читайте також едіторіал "ЄвроПравди" про те, чому Україні варто проявити лідерство і змінити політику щодо Грузії.