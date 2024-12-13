В ОБСЕ призвали власти Грузии прекратить преследование протестующих

Три страны предыдущего, нынешнего и будущего председательства ОБСЕ обратились к властям Грузии в связи с ситуацией вокруг протестов за европейское будущее страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обращение опубликовали страны так называемой "тройки" ОБСЕ (предыдущего, действующего и будущего председательства) – Северная Македония, Мальта и Финляндия.

Страны осудили жесткую реакцию грузинских властей на мирные протесты грузинских граждан и оппозиции, которые выступают против изменения курса страны.

Реклама:

"Призываем власти Грузии немедленно прекратить применение репрессивных тактик и запугивания, включая произвольные задержания и физическое применение силы. Призываем грузинские власти гарантировать свободу собраний и выражения мнений... Принятые законы, нарушающие эти обязательства, должны быть отозваны", – говорится в заявлении.

Также они призывают обеспечить расследование всех заявленных случаев преследования и нарушений на выборах.

"Призываем власти Грузии соблюдать права человека, демократии и верховенства права в соответствии с нашими общими принципами и обязательствами ОБСЕ, которые определены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии. Призываем грузинские власти пользоваться инструментами и экспертизой, которую могут предложить ОБСЕ и ее институты. "Тройка" готова поспособствовать любым взаимодействиям с этой целью", – отмечают три страны.

Напомним, тема Грузии и возможные ограничения против представителей партии власти будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 декабря.

Более десятка представителей общественных организаций просят дать им слово на этой встрече и призвали наказать санкциями топ-чиновников "Грузинской мечты".

По данным СМИ, санкции против грузинских чиновников будут скорее символическими. Кроме того, Венгрия угрожала блокировать возможные европейские санкции против грузинских чиновников.

Читайте также эдиториал "ЕвроПравды" о том, почему Украине стоит проявить лидерство и изменить политику в отношении Грузии.