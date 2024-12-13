У Польщі ексміністру винесли вирок за твіт, що спричинив його відставку

Колишньому міністру охорони здоров’я Польщі Адаму Недзельському винесли вирок у справі про розкриття чутливої інформації, до якої він мав доступ.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Згідно з рішенням суду, Недзельського засудили до трьох місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Коментуючи вирок Недзельському, суд постановив, що розголошення медичних даних є кримінальним злочином.

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Крім того, ексміністр повинен виплатити п'ять тисяч злотих компенсації та покрити судові витрати.

Предметом розслідування був допис у соцмережі X (Twitter) від 4 серпня 2023 року, в якому Недзельський критикував ефір у ЗМІ про проблеми з призначенням знеболювальних та скористався для своїх аргументів доступом до медичної системи і даними про рецепти для конкретного пацієнта.

"Лікар Пйотр Пісула з міської лікарні Познані вчора заявив в ефірі Fakty TVN, що жодному пацієнту не можна було виписати такий рецепт. Ми перевірили. Лікар виписав собі рецепт на препарат, що належить до психотропних та знеболювальних", – написав тоді Недзельський.

Його допис спричинив шквал критики від громадськості та медиків, невдовзі міністру довелося піти у відставку.

За такими звинуваченнями Недзельському загрожувало до 3 років позбавлення волі.