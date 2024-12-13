Бывшему министру здравоохранения Польши Адаму Недзельскому вынесли приговор по делу о раскрытии чувствительной информации, к которой он имел доступ.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Согласно решению суда, Недзельского приговорили к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Комментируя приговор Недзельскому, суд постановил, что разглашение медицинских данных является уголовным преступлением.

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Кроме того, экс-министр должен выплатить пять тысяч злотых компенсации и покрыть судебные издержки.

Предметом расследования было сообщение в соцсети X (Twitter) от 4 августа 2023 года, в котором Недзельский критиковал эфир в СМИ о проблемах с назначением обезболивающих и воспользовался для своих аргументов доступом к медицинской системе и данными о рецептах для конкретного пациента.

"Врач Петр Писула из городской больницы Познани вчера заявил в эфире Fakty TVN, что ни одному пациенту нельзя было выписать такой рецепт. Мы проверили. Врач выписал себе рецепт на препарат, относящийся к психотропным и обезболивающим", – написал тогда Недзельский.

Его сообщение вызвало шквал критики от общественности и медиков, вскоре министру пришлось уйти в отставку.

По таким обвинениям Недзельскому грозило до трех лет лишения свободы.