У Чехії піднімають пенсійний вік

Президент Чехії Петр Павел у пʼятницю, 13 грудня, підписав закон про пенсійну реформу, який зокрема підвищує пенсійний вік на два роки – до 67 років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Ухвалена пенсійна реформа передбачає поступове підвищення пенсійного віку в Чехії до 67 років, водночас передбачаючи винятки для людей, які матимуть право на достроковий вихід на пенсію без скорочення.

Серед іншого, люди, які працюють у найбільш небезпечних професіях, зможуть вийти на пенсію без скорочення на п'ять років раніше.

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Також з 2026 року новопризначені пенсії для чехів зростатимуть на сто крон менше, ніж нині. Водночас із урахуванням індексації реальний розмір пенсії не буде зменшуватись.

Реформа також запроваджує мінімальну пенсію у розмірі 20% від середнього заробітку.

Консервативний уряд Чехії домігся ухвалення пенсійної реформи, незважаючи на спротив опозиції, посилаючись на оцінки демографів та економістів, згідно з якими нинішня пенсійна система в майбутньому себе вичерпає.

Чеський уряд також стверджував, що пенсійна реформа покликана забезпечити достатню кількість грошей для виплати пенсій нинішньому поколінню людей у віці 30-40 років і старше.

Дослідження Євростату раніше показало, що близько 13% людей пенсійного віку у ЄС продовжують ходити на роботу після отримання перших пенсій. У Чехії таких – понад 27%.

Найчастіше мотивацією людей є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.

Нагадаємо, ухвалення пенсійної реформи у Франції у 2023 році, яка також передбачає поступове підвищення пенсійного віку, викликало хвилю протестів і обвалило рейтинги влади.