В Чехии поднимают пенсионный возраст

Президент Чехии Петр Павел в пятницу, 13 декабря, подписал закон о пенсионной реформе, который в частности повышает пенсионный возраст на два года – до 67 лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Принятая пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста в Чехии до 67 лет, одновременно предусматривая исключения для людей, которые будут иметь право на досрочный выход на пенсию без сокращения.

Среди прочего, люди, которые работают в наиболее опасных профессиях, смогут выйти на пенсию без сокращения на пять лет раньше.

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Также с 2026 года новоназначенные пенсии для чехов будут расти на сто крон меньше, чем сейчас. В то же время с учетом индексации реальный размер пенсии не будет уменьшаться.

Реформа также вводит минимальную пенсию в размере 20% от среднего заработка.

Консервативное правительство Чехии добилось принятия пенсионной реформы, несмотря на сопротивление оппозиции, ссылаясь на оценки демографов и экономистов, согласно которым нынешняя пенсионная система в будущем себя исчерпает.

Чешское правительство также утверждало, что пенсионная реформа призвана обеспечить достаточное количество денег для выплаты пенсий нынешнему поколению людей в возрасте 30-40 лет и старше.

Исследование Евростата ранее показало, что около 13% людей пенсионного возраста в ЕС продолжают ходить на работу после получения первых пенсий. В Чехии таких – более 27%.

Чаще всего мотивацией людей является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.

Напомним, принятие пенсионной реформы во Франции в 2023 году, которая также предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста, вызвало волну протестов и обвалило рейтинги власти.