Крайні ліві вже готують вотум недовіри новому премʼєру Франції

Ультраліва партія "Нескорена Франція" заявила про наміри ініціювати вотум недовіри новопризначеному премʼєр-міністру Франсуа Байру.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив національний координатор партії Мануель Бомпар у X (Twitter).

Бомпар назвав призначення Байру "ще однією образою демократії".

"Програвши всі останні вибори, Макрон призначає свого першого і останнього прихильника в Матіньйон (будівля уряду. – Ред.). Якщо Байру буде скинутий, буде скинутий і Макрон. Ми подамо вотум недовіри!" – анонсував він.

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"Нескорена Франція" може ініціювати вотум недовіри уряду за статтею 49.2 Конституції, якщо він отримає підтримку щонайменше 58 депутатів. У партії в Національній асамблеї – 71 мандат.

Водночас досі незрозуміло, як до нього поставляться інші ліві сили, зокрема Соціалістична партія Франції, яка була більш відкритою до підтримки нового уряду.

Також не є остаточно визначеною позиція ультраправого "Національного обʼєднання", яке має найбільшу фракцію в Нацасамблеї, хоч і точно не буде брати участі в уряді Байру.

73-річний Франсуа Байру змінив на посаді глави уряду Франці Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

Байру у 2017 році був соратником Макрона. В останні роки дистанціювався, проте зберігає авторитет в оточенні президента.

Повідомляли, що його добре сприймають більшість політсил у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об’єднання".

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