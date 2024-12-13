Крайние левые уже готовят вотум недоверия новому премьеру Франции

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" заявила о намерениях инициировать вотум недоверия новоназначенному премьер-министру Франсуа Байру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил национальный координатор партии Мануэль Бомпар в X (Twitter).

Бомпар назвал назначение Байру "еще одним оскорблением демократии".

"Проиграв все последние выборы, Макрон назначает своего первого и последнего сторонника в Матиньон (здание правительства. – Ред.). Если Байру будет свергнут, будет свергнут и Макрон. Мы подадим вотум недоверия!" – анонсировал он.

Реклама:

"Непокоренная Франция" может инициировать вотум недоверия правительству по статье 49.2 Конституции, если он получит поддержку не менее 58 депутатов. У партии в Национальной ассамблее – 71 мандат.

В то же время до сих пор непонятно, как к нему отнесутся другие левые силы, в частности Социалистическая партия Франции, которая была более открытой к поддержке нового правительства.

Также не окончательно определена позиция ультраправого "Национального объединения", которое имеет самую большую фракцию в Нацассамблее, хотя и точно не будет участвовать в правительстве Байру.

73-летний Франсуа Байру сменил на посту главы правительства Франци Мишеля Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Байру в 2017 году был соратником Макрона. В последние годы дистанцировался, однако сохраняет авторитет в окружении президента.

Сообщалось, что его хорошо воспринимают большинство политсил в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен "Национальное объединение".

Читайте подробнее о том, сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса.