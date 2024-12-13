Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні його побратим

Коронерський суд у Великій Британії встановив, що 36-річного британця Деніела Берка, який воював на боці Збройних Сил України, міг убити у 2023 році інший військовий-іноземець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Підозрюваним у вбивстві Берка назвали Нуріна Абдельфетаха, також відомого під прізвиськом Джихад Адам, громадянина Австралії та Алжиру.

Абдельфетах через кілька тижнів після зникнення британського добровольця сам привів українських правоохоронців до його тіла, стверджуючи, що випадково його застрелив під час навчань.

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Але коронер дійшов висновку, що не вірить у цю версію подій, ґрунтуючись на результатах судово-медичної експертизи та розтину. Абдельфетах втік з України і його місцеперебування наразі невідоме.

"Даніель був незаконно вбитий людиною, яка називала себе його другом. Він загинув з хоробрістю і доблестю, але був убитий через боягузтво і безчестя", – сказав коронер на суді.

36-річний Деніел Берк – колишній британський десантник, який поїхав в Україну у 2022 році та долучився як військовий доброволець.

Уродженець Манчестера у серпні 2023 року перебував у Запорізькій області, де й зник безвісти. Пізніше знайшли його тіло з численними вогнепальними пораненнями.

На початку року коронерський суд також встановив, що 28-річного британця Кристофера Перрі, який допомагав розвозити гуманітарну допомогу на Донбасі та який загинув у січні 2023 року, могли вбити бойовики групи Вагнера.