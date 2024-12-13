Британский суд: добровольца из Британии мог убить в Украине сослуживец

Коронерский суд в Великобритании установил, что 36-летнего британца Дэниела Берка, который воевал на стороне Вооруженных Сил Украины, мог убить в 2023 году другой военный-иностранец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Подозреваемым в убийстве Берка назвали Нурина Абдельфетаха, также известного под прозвищем Джихад Адам, гражданина Австралии и Алжира.

Абдельфетах через несколько недель после исчезновения британского добровольца сам привел украинских правоохранителей к его телу, утверждая, что случайно его застрелил во время учений.

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Но коронер пришел к выводу, что не верит в эту версию событий, основываясь на результатах судебно-медицинской экспертизы и вскрытия. Абдельфетах сбежал из Украины и его местонахождение пока неизвестно.

"Даниэль был незаконно убит человеком, который называл себя его другом. Он погиб с храбростью и доблестью, но был убит из-за трусости и бесчестия", – сказал коронер на суде.

36-летний Дэниел Берк – бывший британский десантник, который поехал в Украину в 2022 году и присоединился как военный доброволец.

Уроженец Манчестера в августе 2023 года находился в Запорожской области, где и пропал без вести. Позже нашли его тело с многочисленными огнестрельными ранениями.

В начале года коронерский суд также установил, что 28-летнего британца Кристофера Перри, который помогал развозить гуманитарную помощь на Донбассе и который погиб в январе 2023 года, могли убить боевики группы Вагнера.