Новий премʼєр Франції обіцяє боротись зі "стіною" між владою і народом

Новий французький премʼєр Франсуа Байру пообіцяв дотримуватись прозорості в роботі його майбутнього уряду та враховуваи інтереси простих французів.

Про це він сказав у промові під час передання премʼєрської влади, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Байру подякував попереднику, Мішелю Барньє, за його роботу, та підкреслив, що розуміє "серйозність ситуації", в якій опинилась Франція.

"Ось чому мій курс дій буде полягати в тому, щоб нічого не приховувати, нічим не нехтувати і нічого не залишати незавершеним", – додав він.

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Також новий прем'єр Франції застеріг від "скляної стіни, яка була побудована між громадянами і сильними світу цього".

"Між тими, хто працює, тими, хто шукає роботу, тими, хто на пенсії, тими, хто стикається з труднощами, вирішення яких вони не бачать у суспільному житті. Ця стіна – ворог, з яким треба боротися", – заявив Байру.

73-річний Франсуа Байру змінив на посаді глави уряду Франці Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

Байру у 2017 році був соратником Макрона. В останні роки дистанціювався, проте зберігає авторитет в оточенні президента.

Повідомляли, що його добре сприймають більшість політсил у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об’єднання".

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