Новый премьер Франции обещает бороться со "стеной" между властью и народом

Новый французский премьер Франсуа Байру пообещал придерживаться прозрачности в работе его будущего правительства и учитывать интересы простых французов.

Об этом он сказал в речи во время передачи премьерской власти, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Байру поблагодарил предшественника, Мишеля Барнье, за его работу, и подчеркнул, что понимает "серьезность ситуации", в которой оказалась Франция.

"Вот почему мой курс действий будет заключаться в том, чтобы ничего не скрывать, ничем не пренебрегать и ничего не оставлять незавершенным", – добавил он.

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Также новый премьер Франции предостерег от "стеклянной стены, которая была построена между гражданами и сильными мира сего".

"Между теми, кто работает, теми, кто ищет работу, теми, кто на пенсии, теми, кто сталкивается с трудностями, решения которых они не видят в общественной жизни. Эта стена – враг, с которым надо бороться", – заявил Байру.

73-летний Франсуа Байру сменил на посту главы правительства Франци Мишеля Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Байру в 2017 году был соратником Макрона. В последние годы дистанцировался, однако сохраняет авторитет в окружении президента.

Сообщали, что его хорошо воспринимают большинство политсил в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен "Национальное объединение".

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