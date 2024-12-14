СМИ: Правящая партия Грузии заставляет госслужащих прийти на зажигание "елки"

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" заставляет государственных служащих прийти на открытие главной елки страны, которое состоится вечером 14 декабря.

Об этом сообщил телеканал TV Pirveli со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, руководство лично звонит сотрудникам госслужбы и призывает их выйти на проспект Руставели в 19:00.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует зажечь елку несмотря на протесты, которые продолжаются в стране с конца ноября из-за решения властей остановить евроинтеграцию.

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Напомним, тбилисские власти решили установить новогоднюю елку возле парламента на проспекте Руставели, что с конца ноября является местом проведения протестов против отказа властей Грузии от курса сближения с ЕС.

Работникам сначала не удалось собрать "елку" до конца, поскольку возле нее собирались протестующие, которые впоследствии украсили конструкцию флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов. Коммунальщики их впоследствии сняли, чтобы продолжить монтаж, а протестующие снова вернули обратно.

Во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "йолкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

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