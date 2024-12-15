Глава Міноборони та Генштабу Чехії сперечаються через німецькі танки

Між міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою і начальником Генштабу чеських Збройних сил Карелом Ржегкою знову виникли розбіжності, цього разу – через закупівлю німецьких танків Leopard 2A8.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У листопаді Міноборони Чехії отримало листа від Генштабу із закликом припинити переговори стосовно закупівлі танків "у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів, пов'язаних з неодноразовим скороченням коштів".

На той час закупівля вже була схвалена урядом Чехії та була внесена до переліку стратегічних проєктів, тому відомство переконало Генштаб відкликати свій запит і шукати інше рішення.

Реклама:

Тим не менш, керівництво чеської армії й далі наполягає, що коштів на закупівлі не вистачає.

"Ззапланований спершу стратегічний проєкт не може бути реалізований без неприйнятного впливу на інші проєкти. Тому Генеральний штаб і міністерство зараз розглядають можливі варіанти вирішення цієї ситуації", – прокоментувала речниця Генштабу Чехії Магдалена Дворжакова.

Розмови про купівлю танків почалися ще у 2023 році, коли армія розраховувала отримати 169 мільярдів чеських крон, або 2% ВВП, у бюджеті на 2025-ий. Нині ця сума становить трохи менше 160 мільярдів крон, з яких ще шість мільярдів підуть іншим міністерствам і відомствам на оборонні проєкти.

Очільниця Міноборони Чехії визнала, що спочатку уряд обіцяв більше грошей військовим, але вона вірить, що додаткове фінасування знайдуть.

"Нам потрібні танки 2А8, тому кошти на них повинні бути знайдені, але це завдання політиків, а не начальника Генерального штабу", – заявила Чернохова.

Вартість закупівлі 77 німецьких танків, яку уряд Чехії затвердив улітку 2024 року, становить понад 50 мільярдів крон.

Нагадаємо, між Черноховою та Ржегкою й раніше виникали публічні суперечки, зокрема через те, що глава чеського Генштабу завів свій акаунт в X (Twitter) та брав участь у проєкті із закупівлі дронів для України, до якого виникли питання.