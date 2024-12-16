Глава МИД Нидерландов о миротворцах в Украине: Слишком рано для спекуляций

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что пока рано спекулировать на теме потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом он заявил по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Министра спросили о возможной европейской миротворческой миссии в Украине.

"Слишком рано спекулировать на эту тему", – сказал Велдкамп.

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В то же время он отметил, что важна готовность со стороны Украины к дипломатическому урегулированию с РФ.

"Президент Зеленский говорил о дипломатическом решении в 2025 году. Я считаю, что очень важно между нынешним моментом и тем, когда переговоры могут начаться – хотя мы и не знаем, что думает по этому поводу Путин, – чтобы Украина получала полную поддержку", – сказал Велдкамп, уточнив, что речь идет о военной, энергетической, финансовой поддержке.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя возможную миротворческую миссию, заявила, что прежде чем отправлять миротворцев, нужно достичь мира, а Россия пока не демонстрирует воли к этому.

Ранее СМИ сообщали, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

"Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.