Глава МИД Нидерландов о миротворцах в Украине: Слишком рано для спекуляций
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что пока рано спекулировать на теме потенциальной миротворческой миссии в Украине.
Об этом он заявил по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Министра спросили о возможной европейской миротворческой миссии в Украине.
"Слишком рано спекулировать на эту тему", – сказал Велдкамп.
В то же время он отметил, что важна готовность со стороны Украины к дипломатическому урегулированию с РФ.
"Президент Зеленский говорил о дипломатическом решении в 2025 году. Я считаю, что очень важно между нынешним моментом и тем, когда переговоры могут начаться – хотя мы и не знаем, что думает по этому поводу Путин, – чтобы Украина получала полную поддержку", – сказал Велдкамп, уточнив, что речь идет о военной, энергетической, финансовой поддержке.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя возможную миротворческую миссию, заявила, что прежде чем отправлять миротворцев, нужно достичь мира, а Россия пока не демонстрирует воли к этому.
Ранее СМИ сообщали, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.
"Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.
В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.