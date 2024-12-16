Нова міністерка оборони Литви підтримала відмову від заборони протипіхотних мін

Нова міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне вважає, що слід розглянути можливість виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За її словами, питання відмови від заборони необхідно спочатку обговорити з литовськими військовими та партнерами.

"Ситуація дещо схожа з питанням конвенції про касетні боєприпаси, тому що країни, які становлять для нас загрозу, широко використовують всю цю зброю. І ми не повинні мати ілюзій, що, наприклад, при подальшому розширенні імперії Росія з якихось причин не застосує ці міни – адже ми бачимо, як широко вони застосовують їх в Україні", – сказала Шакалієне.

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"Ми, по суті, обмежуємо свою здатність ефективно захищатися. Тому в такому випадку є сенс розглянути це питання", – додала вона.

Шакалієне також заявила, що має намір звернутися до військових за порадою щодо виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін.

"Всі члени Європейського Союзу є учасниками Оттавської конвенції. У цій ситуації політична згода і політичний діалог насправді були б важливою частиною процесу. І другий важливий компонент – це військові поради – як би військові оцінили цю ситуацію, – сказала міністерка.

"Тому в цій ситуації нам дійсно є що обговорювати, і тоді остаточне рішення треба буде приймати на основі політичних і військових аргументів", – підкреслила вона.

Дискусію про вихід Литви з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін раніше підтримав колишній міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Оттавську конвенцію 1999 року, спрямовану на ліквідацію протипіхотних мін, підписали понад 160 країн, в тому числі більшість західних держав. Вони зобов'язалися не застосовувати, не розробляти, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

18 липня цього року парламент Литви проголосував за денонсацію Конвенції про касетні боєприпаси.

На початку вересня Литва подала документи про вихід генеральному секретарю ООН і офіційно вийде з конвенції наступного року.

З цього моменту на країну більше не поширюватимуться обмеження на придбання, транспортування і використання касетних боєприпасів.