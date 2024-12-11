Міністр оборони Литви виступив за вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який залишає посаду, закликав до дискусії щодо виходу країни з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Кащюнас зазначив, що у Фінляндії розпочалася серйозна дискусія про можливе повернення до протипіхотних мін та вихід з Оттавської конвенції.

"Я думаю, що ми повинні почати дискусію про вихід з Оттавської конвенції, тому що протипіхотні міни є дуже важливим потенціалом, і я незабаром запропоную розпочати таку дискусію", – сказав він.

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За словами міністра, з цього приводу були надані військові консультації, які вказують на те, що Литва потребує цієї можливості.

Понад 160 країн, в тому числі більшість західних держав, підписали Оттавську конвенцію 1999 року, яка спрямована на ліквідацію протипіхотних мін.

Китай, Росія, США, Індія і Пакистан не є учасниками цієї конвенції.

Підписуючи конвенцію, країни зобов'язуються не застосовувати, не розробляти, не виробляти, не набувати, не накопичувати і не передавати протипіхотні міни.

18 липня цього року парламент Литви проголосував за денонсацію Конвенції про касетні боєприпаси.

На початку вересня Литва подала документи про вихід Генеральному секретарю ООН і офіційно вийде з конвенції наступного року.

З цього моменту на країну більше не поширюватимуться обмеження на придбання, транспортування і використання касетних боєприпасів.