Партія експрем'єрки Литви виключила зі своїх лав підозрюваного в шпигунстві на Росію

У Литві Едуарда Мановаса, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, виключили з консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD) колишньої прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Виконавчий секретар TS-LKD Мартінас Пріевеліс повідомив, що рішення про виключення Мановаса прийняв у суботу Шяуляйський осередок партії.

"Рада осередку проголосувала електронним голосуванням", – сказав він.

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За словами тимчасового лідера TS-LKD Радвіле Моркунайте-Мікуленіене, рішення Шяуляйського осередку було достатнім для виключення Мановаса з партії.

"Ми отримали підтвердження від прокуратури. Його ім'я з'явилося лише в ЗМІ, у нас не було офіційного підтвердження, що це був саме він. Тепер маємо, і зроблені останні кроки", – сказала вона.

За даними правоохоронців, Мановас з 2018 року працював на російську військову розвідку ГРУ, збираючи несекретну, але важливу для Москви інформацію про Литву.

Департамент міграції розпочав розслідування щодо того, чи законно чоловік отримав литовське громадянство 20 років тому, але посадовці заявили, що швидких рішень не очікується.

Мановас народився в 1942 році і був депортований до Росії разом з батьками під час радянської окупації, коли був ще дитиною. Чоловік повернувся до Литви після відновлення незалежності країни і отримав литовське громадянство. Наразі він має і російський, і литовський паспорти.

Мановас балотувався до Шяуляйської міської ради від TS-LKD у 2011 році і був членом Шяуляйського відділення Литовської спілки політичних в'язнів і депортованих.

Нагадаємо, у листопаді звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами висунули двом італійцям.