Партия экс-премьера Литвы исключила из своих рядов подозреваемого в шпионаже на Россию

В Литве Эдуарда Мановаса, которого подозревают в шпионаже в пользу России, исключили из консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD) бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Исполнительный секретарь TS-LKD Мартинас Приевелис сообщил, что решение об исключении Мановаса приняла в субботу Шяуляйская ячейка партии.

"Совет ячейки проголосовал электронным голосованием", – сказал он.

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По словам временного лидера TS-LKD Радвиле Моркунайте-Микулениене, решение Шяуляйской ячейки было достаточным для исключения Мановаса из партии.

"Мы получили подтверждение от прокуратуры. Его имя появилось только в СМИ, у нас не было официального подтверждения, что это был именно он. Теперь имеем, и сделаны последние шаги", – сказала она.

По данным правоохранителей, Мановас с 2018 года работал на российскую военную разведку ГРУ, собирая несекретную, но важную для Москвы информацию о Литве.

Департамент миграции начал расследование относительно того, законно ли мужчина получил литовское гражданство 20 лет назад, но чиновники заявили, что быстрых решений не ожидается.

Мановас родился в 1942 году и был депортирован в Россию вместе с родителями во время советской оккупации, когда был еще ребенком. Мужчина вернулся в Литву после восстановления независимости страны и получил литовское гражданство. Сейчас он имеет и российский, и литовский паспорта.

Мановас баллотировался в Шяуляйский городской совет от TS-LKD в 2011 году и был членом Шяуляйского отделения Литовского союза политических заключенных и депортированных.

Напомним, в ноябре обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами выдвинули двум итальянцам.