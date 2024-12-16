Німецький євродепутат проїхав на велосипеді 600 км для збору на підтримку України

Німецький депутат Європарламенту Єнс Гізеке влаштував п'ятиденний велотур для збору коштів на підтримку України і подолав 600 км від містечка у Саксонії до Страсбурга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Гізеке, що входить до Європейської народної партії, анонсував свій велозаїзд на підтримку України від свого рідного містечка Зегель у Саксонії до Страсбурга, запланувавши проїхати цю відстань за п'ять днів – з 12 грудня до 16 грудня.

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Гізеке створив на своєму сайті окрему сторінку про акцію, де розмістив рахунки для пожертв. Він планує витратити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для найбідніших родин в Україні через гуманітарну організацію Helping Hands – у вигляді теплого одягу, засобів обігріву та іншого, що стане у пригоді протягом зими.

"Війна в Україні триває понад 1000 днів і продовжує спричиняти великі страждання… ЄС продовжує демонструвати солідарність. Ми твердо стоїмо на боці українського народу", – написав депутат.

У понеділок президентка Європарламенту Роберта Метсола привітала його з успішним завершенням заїзду.

Vielen Dank MEP Jens Gieseke for this brilliant campaign to raise funds for our Ukrainian friends.



Great welcoming him at @Europarl_FR after a 600 km bike ride from Salzbergen (Emsland) to Strasbourg!



I encourage everyone to do their part and join this initiative 🇪🇺🇩🇪🇺🇦 pic.twitter.com/5s2lgYaqwB – Roberta Metsola (@RobertaMetsola) December 16, 2024

Євродепутат писав, що за попередній заїзд зібрав 75 тисяч євро і цього разу ставить за мету 100 тисяч євро. Він ще не повідомив про фінальний підсумок збору.

Це вже третя така акція Гізеке. У попередні рази він поїхав від Зегеля до Брюсселя, вдруге – від Брюсселя до Страсбурга.

Нагадаємо, раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.

А очільниця МЗС Латвії зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму першому півмарафону.