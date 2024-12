Німецький євродепутат проїхав на велосипеді 600 км для збору на підтримку України

Німецький депутат Європарламенту Єнс Гізеке влаштував п'ятиденний велотур для збору коштів на підтримку України і подолав 600 км від містечка у Саксонії до Страсбурга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Гізеке, що входить до Європейської народної партії, анонсував свій велозаїзд на підтримку України від свого рідного містечка Зегель у Саксонії до Страсбурга, запланувавши проїхати цю відстань за п'ять днів – з 12 грудня до 16 грудня.

Гізеке створив на своєму сайті окрему сторінку про акцію, де розмістив рахунки для пожертв. Він планує витратити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для найбідніших родин в Україні через гуманітарну організацію Helping Hands – у вигляді теплого одягу, засобів обігріву та іншого, що стане у пригоді протягом зими.

"Війна в Україні триває понад 1000 днів і продовжує спричиняти великі страждання… ЄС продовжує демонструвати солідарність. Ми твердо стоїмо на боці українського народу", – написав депутат.

У понеділок президентка Європарламенту Роберта Метсола привітала його з успішним завершенням заїзду.

Vielen Dank MEP Jens Gieseke for this brilliant campaign to raise funds for our Ukrainian friends.



Great welcoming him at @Europarl_FR after a 600 km bike ride from Salzbergen (Emsland) to Strasbourg!



I encourage everyone to do their part and join this initiative 🇪🇺🇩🇪🇺🇦 pic.twitter.com/5s2lgYaqwB