Немецкий евродепутат проехал на велосипеде 600 км для сбора в поддержку Украины

Немецкий депутат Европарламента Йенс Гизеке устроил пятидневный велотур для сбора средств в поддержку Украины и преодолел 600 км от городка в Саксонии до Страсбурга.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Гизеке, входящий в Европейскую народную партию, анонсировал свой велозаезд в поддержку Украины от своего родного городка Зегель в Саксонии до Страсбурга, запланировав проехать это расстояние за пять дней – с 12 декабря по 16 декабря.

Гизеке создал на своем сайте отдельную страницу об акции, где разместил счета для пожертвований. Он планирует потратить собранные средства на гуманитарную помощь для беднейших семей в Украине через гуманитарную организацию Helping Hands – в виде теплой одежды, средств обогрева и прочего, что пригодится в течение зимы.

"Война в Украине длится более 1000 дней и продолжает вызывать большие страдания... ЕС продолжает демонстрировать солидарность. Мы твердо стоим на стороне украинского народа", – написал депутат.

В понедельник президент Европарламента Роберта Метсола поздравила его с успешным завершением заезда.

Vielen Dank MEP Jens Gieseke for this brilliant campaign to raise funds for our Ukrainian friends.



Great welcoming him at @Europarl_FR after a 600 km bike ride from Salzbergen (Emsland) to Strasbourg!



I encourage everyone to do their part and join this initiative 🇪🇺🇩🇪🇺🇦 pic.twitter.com/5s2lgYaqwB