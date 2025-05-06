Слідом за Мерцом призначили членів уряду Німеччини

У палаці Бельвю, офіційній резиденції президента Німеччини, 6 травня були офіційно призначені члени уряду Фрідріха Мерца.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив документи про призначення всім 17 міністрам федерального уряду.

Як і оголошувалось раніше, пʼять міністрів уряду, не враховуючи Мерца, представляють його Християнсько-демократичний союз, ще три – Християнсько-соціальний союз.

Фото: DPA

Соціал-демократична партія Німеччини отримала решту міністерських портфелів, включно з посадою віцеканцлера – її обійме лідер СДПН Ларс Клінгбайль.

Після призначення німецькі міністри повинні повернутися до Бундестагу, щоб скласти присягу – слідом за Мерцом.

Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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