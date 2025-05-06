Слідом за Мерцом призначили членів уряду Німеччини
Новини — Вівторок, 6 травня 2025, 19:38 —
У палаці Бельвю, офіційній резиденції президента Німеччини, 6 травня були офіційно призначені члени уряду Фрідріха Мерца.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив документи про призначення всім 17 міністрам федерального уряду.
Як і оголошувалось раніше, пʼять міністрів уряду, не враховуючи Мерца, представляють його Християнсько-демократичний союз, ще три – Християнсько-соціальний союз.
Соціал-демократична партія Німеччини отримала решту міністерських портфелів, включно з посадою віцеканцлера – її обійме лідер СДПН Ларс Клінгбайль.
Після призначення німецькі міністри повинні повернутися до Бундестагу, щоб скласти присягу – слідом за Мерцом.
Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.
Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.
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