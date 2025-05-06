Перше засідання уряду Мерца відбудеться вже у вівторок

Перше засідання нового уряду Німеччини планують на пізній вечір вівторка.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Попри значну затримку із призначенням нового уряду через те, що Мерца не затвердили канцлером з першої спроби, перше засідання все ще планують на вівторок.

В офісі федерального канцлера повідомили, що засідання планується на 22:00. Початково планували, що це буде 18:00.

Щойно номіновані міністри отримали "номінаційні сертифікати" від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, після чого вони мають скласти присягу у Бундестазі.

Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу у Великій залі палацу Бельвю – офіційній резиденції федерального президента Німеччини.

Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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