Премʼєр Британії закликав Трампа підтримувати Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

Про це повідомили в канцелярії британського премʼєра, пише "Європейська правда".

Під час розмови, як зазначається, Трамп і Стармер підтвердили спільне прагнення "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".

"Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію", – додали в офісі Стармера.

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Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились побачитись за першої нагоди.

Зазначимо, що раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він нещодавно заявив, що досяг "деякого прогресу".