Премьер Британии призвал Трампа поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонные разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в среду, 18 декабря, отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщили в канцелярии британского премьера, пишет "Европейская правда".

Во время разговора, как отмечается, Трамп и Стармер подтвердили общее стремление "укрепить тесные исторические отношения между Великобританией и США" и совместно "работать над общими приоритетами".

"Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр подтвердил необходимость для союзников поддерживать Украину на фоне российской агрессии и обеспечить Украине как можно более сильную позицию", – добавили в офисе Стармера.

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Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились увидеться при первой возможности.

Отметим, что ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заявил, что достиг "некоторого прогресса".