Ексначальника Генштабу Молдови звинуватили у держзраді за роботу на Росію

Колишньому начальнику Генерального штабу Національної армії Молдови Ігорю Горгану оголосили звинувачення у справі про державну зраду, яку відкрили після викритих фактів про його роботу на Росію.

Про це в коментарі телеканалу TV8 розповів речник Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови Еміл Гайтур, пише "Європейська правда".

За словами Гайтура, фігуранту розслідування про державну зраду, відкритого в червні після публікації про контакти Горгана з Росією, "присвоєно статус обвинуваченого".

"Кримінальне розслідування триває, ... і ця особа користується презумпцією невинуватості до остаточного судового рішення, відповідно до закону", – додав він.

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Ігор Горган обіймав посаду начальника Генштабу армії Молдови в 2013 році, але через три роки був звільнений після конфлікту з тодішнім міністром оборони Анатолієм Шалару, який звинуватив його в розтраті коштів, кумівстві і політичній заангажованості.

Горган повернувся до керма установи у 2019 році після перемоги Ігоря Додона на президентських виборах, але знову втратив посаду після того, як президенткою Молдови стала Мая Санду.

У червні з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Горган роками був інформатором російської військової розвідки і продовжував цю діяльність.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування, а Санду позбавила Горгана державних нагород.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови 13 червня підтвердила, що завела кримінальну справу проти Горгана.