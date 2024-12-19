Партія премʼєра Румунії вийшла з переговорів про формування проєвропейської коаліції

Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку у четвер, 19 грудня, оголосив про вихід його Соціал-демократичної партії (PSD) з переговорів про формування наступного уряду.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Чолаку не пояснив причин виходу з коаліційних переговорів, розмито вказавши на "так званих партнерів, які "бояться" сидіти з вами за одним столом".

"PSD з гідністю іде з-за столу переговорів, але ми не втікаємо від відповідальності. Ми проголосуємо в парламенті за правий уряд! Ми робимо це тому, що країні терміново потрібен уряд, який зможе впоратися з поточними проблемами до наступних президентських виборів", – пообіцяв він.

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Зі слів Чолаку випливає, що соціал-демократи в парламенті Румунії все ж підтримають уряд коаліції за участі інших партій – Національної ліберальної партії (PNL), з якою PSD нині в коаліції, правого Союзу порятунку Румунії (USR) етнічної угорської партії UDMR та представників національних меншин.

На пресконференції пізніше в четвер премʼєр Румунії підтвердив рішення його партії вийти з коаліційних переговорів, а також заявив, що очікує голосування за новий уряд у понеділок, 23 грудня.

Після заяви Чолаку президент Румунії Клаус Йоганніс закликав політичні партії відкласти "дрібні чвари" і сісти за стіл переговорів, щоб проголосувати за новий уряд.

"Я скличу консультації найближчими днями, дуже швидко, щоб побачити, як ми просуваємося в цьому напрямку", – анонсував він.

За інформацією румунських ЗМІ, причиною виходу PSD з переговорів стали суперечки щодо того, кому з партій дістанеться крісло премʼєр-міністра, а також стосовно заходів економії, які мають бути запроваджені новим урядом.

Нагадаємо, після парламентських виборів на початку грудня проєвропейські PSD, USR, PNL, UDMR та представники національних меншин досягли домовленості про коаліцію.

У підписаній резолюції вони задекларували наміри забезпечити стабільний уряд, захистити європейський курс Румунії і не допустити її міжнародної ізоляції.

Про ризики цього заговорили через несподіване лідерство у першому турі президентських виборів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та другого місця ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) на парламентських виборах.

Але Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Джорджеску.