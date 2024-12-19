За оцінками Британії, втрати Росії вбитими й пораненими в Україні за пів року сягнуть мільйона

За оцінками Сполученого Королівства, Росія від початку повномасштабної війни втратила в Україні понад 750 тисяч військових вбитими і пораненими, за за пів року ця цифра сягне мільйона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у виступі перед депутатами Палати громад заявив заступник міністра оборони Люк Поллард.

Поллард заявив, що, за оцінками Міністерства оборони Британії, загальні втрати Росією особового складу в Україні з початку повномасштабної війни перевищують 750 тисяч вбитими і пораненими, а приблизно через шість місяців ця цифра може сягнути 1 мільйона осіб.

Генсек НАТО Марк Рютте нещодавно називав цифру у 700 тисяч осіб. Про 750 тисяч російських втрат вбитими і пораненими на початку грудня казав президент України Володимир Зеленський, деталізувавши, що майже 200 тисяч з них – це загиблі.

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Люк Поллард також повідомив, що, наскільки відомо Міноборони Британії, військові КНДР залучені до наступальних операцій Росії на Курщині і їх там близько 11 тисяч.

"За нашими оцінками, дуже ймовірно, що вони зазнали значних втрат у боях, при цьому досягнувши лише обмежених тактичних здобутків", – зазначив заступник міністра оборони.

Про це йшлося і в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.