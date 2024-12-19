По оценкам Британии, потери России убитыми и ранеными в Украине за полгода достигнут миллиона

По оценкам Соединенного Королевства, Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине более 750 тысяч военных убитыми и ранеными, за полгода эта цифра достигнет миллиона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в выступлении перед депутатами Палаты общин заявил заместитель министра обороны Люк Поллард.

Поллард заявил, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, общие потери Россией личного состава в Украине с начала полномасштабной войны превышают 750 тысяч убитыми и ранеными, а примерно через шесть месяцев эта цифра может достичь 1 миллиона человек.

Генсек НАТО Марк Рютте недавно называл цифру в 700 тысяч человек. О 750 тысячах российских потерь убитыми и ранеными в начале декабря говорил президент Украины Владимир Зеленский, детализировав, что почти 200 тысяч из них – это погибшие.

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Люк Поллард также сообщил, что, насколько известно Минобороны Британии, военные КНДР вовлечены в наступательные операции России на Курщине и их там около 11 тысяч.

"По нашим оценкам, очень вероятно, что они понесли значительные потери в боях, при этом достигнув лишь ограниченных тактических успехов", – отметил заместитель министра обороны.

Об этом шла речь и в последнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне.