Более 30 стран ОБСЕ осудили жесткое подавление властями Грузии проевропейских протестов

Более 30 стран-участниц ОБСЕ в совместном заявлении призвали власти Грузии отпустить людей, задержанных на проевропейских протестах, и наказать ответственных за неправомерное применение силы к протестующим.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления опубликовала, среди прочих, Великобритания.

К заявлению присоединились Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.

Страны осудили действия правительства партии "Грузинская мечта" в отношении проевропейских протестующих.

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"Грубое и неоправданное применение силы против грузинских граждан, которые реализуют свое право на мирный протест и свободу выражения взглядов. Мы поражены тем, что "Грузинская мечта" продолжает использовать репрессивные тактики, включая произвольные задержания, чтобы заставить замолчать своих критиков", – говорится в заявлении.

Креаны призвали грузинские власти прекратить чрезмерное применение силы со стороны правоохранителей и обеспечить ответственность за эксцессы, отпустить задержанных протестующих, медийщиков и представителей оппозиции.

"Призываем Грузию вернуться на путь евроинтеграции, чего хочет подавляющее большинство грузинского общества. От имени своих стран выражаем солидарность с грузинским народом и его евроатлантическими стремлениями", – заключают в заявлении.

Напомним, перед этим обращение похожего содержания опубликовала так называемая "тройка ОБСЕ" – страны предыдущего, действующего и следующего председательства.

Также 19 декабря Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.

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