Європейські міністри зустрінуться у Лондоні: обговорять підтримку України та безпекову співпрацю

Міністри закордонних справ найбільших держав ЄС 12 травня зустрінуться зі своїм британським колегою у Лондоні, де планують обговорювати підтримку України та безпекову співпрацю.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок 12 травня міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прийме у Лондоні колег із Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі, а також "представника ЄС".

Зустріч буде стосуватися підтримки України та ширшої безпекової співпраці у Європі. Вона передує саміту за участі лідерів ЄС і Стармера наступного тижня.

"Зараз для колективної безпеки на нашому континенті настав момент, що буває раз на покоління… Виклик, що стоїть перед нами сьогодні – це не лише про майбутнє України, він є екзистенційним для усієї Європи", – зазначив Девід Леммі.

Також зазначають, що Британія має оголосити додатковий пакет санкцій за підтримку агресії РФ проти України.

Нагадаємо, 10 травня лідери "коаліції рішучих" прибули зі спільним візитом до Києва, під час якого висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Європейські лідери відповіли на це, що перед початком перемовин від Росії очікують її згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.

Проте ввечері 11 травня Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Президент України Володимир Зеленський після того заявив, що особисто чекатиме Владіміра Путіна у Стамбулі, а також – що очікує від Росії припинення бойових дій з 12 травня.